«Лучший муж»: Ксения Собчак трогательно обратилась к Богомолову

Ксения Собчак назвала Константина Богомолова лучшим мужем в день его 49-летия. Журналистка трогательно обратилась к супругу в Telegram-канале.

23 июля Константин Богомолов отмечает 49-летие. В честь этого события коллектив Театра на Бронной опубликовал видеоролик с Александром Збруевым. Актер отметил, что, хоть и старше Богомолова, но не обладает такими знаниями, как он. Збруев считает, что режиссер «открывает новые двери» для артистов, в которые нужно суметь войти.

Собчак сделала репост данной публикации и лаконично написала: «С днем рождения, лучший режиссер и лучший муж». Журналистка сопроводила обращение смайликом в виде сердечка.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что играет в карты с 7-летним сыном Платоном. Подробности читайте в этой новости.

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