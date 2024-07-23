Mash: Глюкоза исчезла с афиш концерта в Москве после скандала в Красноярске

Певица Глюкоза исчезла с афиш концерта в Москве после скандала в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

29 сентября Глюкоза должна была выступить на концерте в Москве вместе с Николаем Басковым, Филиппом Киркоровым и Димой Биланом. Однако после скандала в Красноярске певица исчезла с афиш мероприятия. Более того, сотрудники билетной компании намекнули, что Глюкоза не выступит на концерте.

Отметим, что организаторы мероприятия не делали официальных заявлений.

В июле 2024 года Глюкоза угодила в скандал в Красноярске. Артистка вышла на сцену в странном состоянии: она не попадала под фонограмму и нервно дергалась. Кадры с мероприятия быстро распространились по Сети.

Ранее психолог Ирина Кор заподозрила Глюкозу в употреблении наркотических веществ. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».