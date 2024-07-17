Журналистка Ксения Собчак заявила, что играет в карты с 7-летним сыном Платоном. Знаменитость поделилась откровением в Telegram-канале.

В 2016 году у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. По словам журналистки, забеременев, она испытала страх за то, что не сможет стать для ребенка хорошей мамой. Из-за опасений Собчак всю беременность читала книги про детскую психологию, которые подсказали ей, как себя вести с ребенком. Она поняла, что сына можно приучить к культуре, пойдя на хитрость.

«Важный для меня принцип: ребенку должно быть интересно! Ничего хорошего из зоны «заставить» не происходит. Иногда по-другому не получается , но это всегда крайняя мера, а не «обычный вторник». Ну, например, я хочу увлечь Платона живописью. А он любит играть в «Дурака» на пляже. В итоге я покупаю колоды в разных музеях мира с известными художниками и в процессе игры рассказываю ему про Фриду Кало, ее картины и биографию», — сообщила Ксения.

По словам журналистки, во время игры в карты сын просится в музей посмотреть картины. Собчак считает, что это «круче», чем «тащить» куда-то ребенка «для галочки». Ксения вспомнила, что в свое время родители «отбили» у нее любовь к балету и опере.

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