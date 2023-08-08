«Лучше помолчите»: Лужина накинулась на Хаматову, Галкина* и Макаревича*

Актриса Лариса Лужина призвала Чулпан Хаматову, Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ), Максима Галкина** (признан иноагентом на территории РФ) и других звезд не отзываться о России плохо. Она подчеркнула, что многим стоило бы помолчать и назвала их неблагодарными.

Звезда фильмов «Вертикаль» и «На семи ветрах» приняла участие во втором Вятском фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах». Она пообщалась с журналистами издания aif.ru.

По словам актрисы, раньше она относилась к этим людям с уважением и считала, что они действительно любят свою родину. Но теперь не понимает, как можно негативно высказываться о месте, где они получили огромную популярность.

«Все, что у вас есть, это все нажито здесь, это все твоя земля дала тебе, Россия. Так почему нужно быть неблагодарными, говорить гадкие слова? Зачем? Лучше помолчите!» – заявила артистка.

Актриса Лужина также прокомментировала резкие высказывания Аллы Пугачевой в адрес россиян. Напомним, что после февральских событий Пугачева уехала из России, а позже нелицеприятно высказалась в адрес жителей, употребив выражение «были холопами, стали рабами». Лужина не стала скрывать свое отношение к Примадонне.

Ранее народный артист РФ Александр Пашутин заявил, что певица Алла Пугачева не ожидала, что после ее отъезда из России, ничего особо не изменится. Представитель киноиндустрии раскритиковал Примадонну за ее отношение к Родине, а также нелестно отозвался о ее подруге и коллеге Лайме Вайкуле.

*признан иноагентом в РФ **признан иноагентом в РФ