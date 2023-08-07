Александр Пашутин о Пугачевой: «Не ожидала, что Россия легко проживет и без нее»

Народный артист РФ Александр Пашутин заявил, что певица Алла Пугачева не ожидала, что после ее отъезда из России, ничего особо не изменится. Представитель киноиндустрии раскритиковал Примадонну за ее отношение к Родине, а также нелестно отозвался о ее подруге и коллеге Лайме Вайкуле.

По мнению Пашутина, Алла Борисовна сейчас пытается создавать впечатление, что на самом деле за границей у нее все хорошо. Однако получается у нее это неважно. Актер сообщил, что артистку после эмиграции перестали звать на престижные музыкальные фестивали, как это было раньше. Теперь же ей приходится довольствоваться посещением совсем других мероприятий.

«Вот теперь и ездит на затрапезную юрмальскую тусовку этой идиотки-русофобки Вайкуле. Пытается делать хорошую мину при плохой игре! Пугачева не ожидала, что Россия легко проживет и без нее», - цитирует слова артиста издание Аргументы и Факты.

Напомним, что появление Аллы Пугачевой на фестивале Вайкуле в Юрмале весьма взбудоражило публику. Дело в том, что на празднике музыки она удивила поклонников своим внешним видом. Кроме того, ее подруга выставила в Сеть видео, на котором было заметно, как Примадонна поправляет съехавший парик. За это Лайма подверглась критике от пользователей. Впрочем, не понравилось им и то, что вокалистка, не так давно боровшаяся с опасным заболеванием, предпочитает расслабляться при помощи никотина. Это она продемонстрировала в другом ролике, сделанном на мероприятии.