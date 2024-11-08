«Лучше не слушайте»: в Сети раскритиковали альбом «Ленинграда» с Инстасамкой

«Ленинград» и Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом и столкнулись с критикой в Сети. Сергей Шнуров и Дарья Зотеева поделились ссылками на песни в личных блогах.

Артисты представили альбом «Зумеры и бумеры», который состоит из 6 треков: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай Лав Ю», «Русские вперед», «Рок». Данная пластинка стала первым проектом Сергея после творческого затишья, однако поклонники не оценили новинку, назвав ее «тихим ужасом».

«Лучше не слушайте, ужас. Ожидала большего. Выключил после двадцатой секунды. Ни одну песню не захотелось добавить в плейлист. Если бы Даша делала сольно, вышло бы получше, без нафталинового мотива. Шнуров скатился», — написали пользователи Сети.

Отметим, что артисты никак не отреагировали на критику.

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