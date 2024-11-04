Съемная квартира Инстасамки в центре Москвы чуть не сгорела из-за камина

Квартиру на Тверском бульваре, в которой 4 ноября произошел пожар, последний год снимала певица Инстасамка. Предварительно, огонь вспыхнул из-за небрежного обращения с камином.

Об этом сообщает mk.ru.

Год назад певица въехала в квартиру площадью 278 квадратных метров. В объявлениях на сайтах сдачи недвижимости за аренду спрашивали 550 тыс. рублей. Известно, что квартира обставлена антикварными предметами мебели – менять интерьер было запрещено.

По информации издания, супруги решились на перемены – в итоге пострадал шкаф стоимостью 1 млн рублей. Для починки потребовались реставраторы.

Соседи говорят, что поначалу семья бурно занималась обустройством быта. В последнее время супруги вели себя тихо.

Предварительно известно, что из-за камина загорелась вентиляция, огонь перекинулся на деревянную кровлю. Огнем хватило площадь 80 квадратных метров, в том числе 15 метров квартиры – пострадали вещи. Размер ущерба неизвестен.

Ранее сообщалось, что Инстасамку и певца Сергей Шнурова заказали на корпоратив за 60 млн рублей.