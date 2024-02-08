«Лучшая версия»: Кудрявцева оценила новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о новой экранизации «Мастера и Маргариты». Соответствующий пост появился в Telegram-канале знаменитости.

По мнению артистки, картина Михаила Локшина действительно заслуживает зрительского внимания. Она отметила, что в киноленте отлично передана булгаковская Москва с потусторонним миром.

«Это точно лучшая версия из того, что мы видели: и по визуалу, и по наполнению. На злобу дня, но с погружением. Было несколько моментов во время просмотра, когда хотелось сказать: “Даааа, именно так я и представляла, когда читала впервые», - поделилась Кудрявцева.

Телеведущая также отметила качественный актерский состав и атмосферные сцены. Звезда добавила, что новая экранизация стала «очень интересным решением».

Ранее положительным отзывом о новой экранизации «Мастера и Маргариты» поделился уехавший из России актер Александр Филиппенко.

В то же время актер Олег Басилашвили принял решение раскритиковать нового фильма Михаила Локшина.