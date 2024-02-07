«Он очень своевременный!»: актер Филипенко в восторге от новой экранизации «Мастера и Маргариты»
© Starface.ru
Актер Александр Филиппенко, сыгравший в двух российских экранизациях «Мастера и Маргариты», положительно отнесся к новой картине Михаила Локшина. Он поздравил режиссера с премьерой.
Артист не обиделся на режиссера за то, что его не позвали в новую версию фильма, а поздравил его с премьерой.
Правда, Филипенко видел только пока трейлер фильма.
«Жду, пока фильм появится в хорошем качестве. Трейлер очень интересный, и я просто уверен, что фильм тоже вышел прекрасным. Он очень своевременный! Поздравляю режиссёра с премьерой!», — цитирует его Абзац.
Актер появился в фильме Юрия Кары 1994, где сыграл Фагота. Но особенно он исполнился зрителям по сериалу «Мастера и Маргарита», снятому в начале нулевых. Там он предстал в образе Азазелло.
В 2022 году артист покинул Россию из-за своих политических взглядов. Сейчас он живет в Литве.
Ранее Олег Басилашвили резко высказался в адрес нового фильма «Мастер и Маргарита». Подробности читайте в этой статье.