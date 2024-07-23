Лучшая в городе гостиница и запрет на фото: раскрыт райдер Глюкозы

Певица Глюкоза продолжит выступать за 5 млн рублей после скандала в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В июле 2024 года Глюкоза угодила в скандал в Красноярске. Певица вышла на сцену, не попадая под фонограмму и странно дергаясь. После скандала артистка исчезла с афиш концерта в Москве. При этом она не намерена отказываться от частных выступлений. Ее команда принимает заказы на осень. Примечательно, что за одно мероприятие Глюкоза требует 5 млн.

Также в распоряжение источника попал райдер певицы. Глюкоза требует лучшую в городе гостиницу, охранников и элитный коньяк. Одно из важных условий — запрет на проход в гримерку и фото.

«Гостиница — лучшая в городе, еда — ресторанная, охранники — только ЧОПовцы и не менее двух на концерте. Технический райдер вам обойдётся в 600–700 тыс. рублей. Бытовой — до 70», — пишет источник.

Ранее психолог Ирина Кор заподозрила Глюкозу в употреблении наркотических веществ. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

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