Раскрыты райдер и гонорар исполнителя хита «Малиновый свет» Леши Свика

Раскрыты райдер и размер гонорара российского певца Леши Свика. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, за 45-минутный концерт музыкант просит 2,5 млн рублей. Вдобавок артисту необходимо предоставить суточные – 10 тысяч Свику и по 5 тысяч рублей каждому из шести членов его команды.

Останавливаться перед выступлением исполнитель хита «Малиновый свет» предпочитает в лучшей гостинице города, а передвигаться между локациями лишь на иномарках от 10 млн рублей с водителем мужского пола. Кроме того, организаторы шоу должны предусмотреть три гостевых визита в лучший фитнес-центр города, а также заблаговременно найти лучшего фониатра в городе с возможностью оперативного выезда.

Если в отеле имеется кальянная зона, то ее необходимо забронировать под певца. В гримерке тоже должен быть кальян, а также сигареты и стики разных цветов. Помимо этого, в райдере звезды можно найти воду, кокосовое молоко и виски.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца Валерия Меладзе за концерт до начала СВО.