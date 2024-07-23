«Предстоит непростой путь восстановления»: психолог о скандале на концерте Глюкозы

В июле 2024 года Глюкоза угодила в скандал в Красноярске. Певица вышла на сцену в странном состоянии: она не попадала под фонограмму и нервно дергалась. Изучив кадры с мероприятия, психолог и эксперт по кинетике Ирина Кор заподозрила Глюкозу в употреблении наркотических средств. Об этом она сообщила сайту «Страсти».

Анализируя поведение Глюкозы на концерте, можно выделить несколько признаков, указывающих на возможное употребление наркотических веществ:

Раскоординация движений

«Глюкоза двигалась неуклюже, её движения были резкими и неестественными. Это типично для состояния под воздействием стимуляторов», — высказалась психолог.

Неадекватная мимика и возбуждённое состояние

«Певица демонстрировала явное возбуждение, что могло быть вызвано употреблением веществ, влияющих на эмоциональное состояние», — заявила эксперт.

Расфокусировка взгляда

«Взгляд Глюкозы был блуждающим, она явно не концентрировалась на происходящем. Это также свидетельствует о нахождении под воздействием наркотиков», — сообщила Ирина.

Рекомендации по выходу из кризиса

Искренние публичные извинения. Первым шагом должны стать искренние извинения перед поклонниками и общественностью. Это поможет смягчить негативное восприятие и показать, что Глюкоза осознаёт серьёзность ситуации.

Объяснение произошедшего. Важно честно рассказать, что произошло. Признание ошибки и обещание, что подобное не повторится, могут вернуть доверие фанатов.

Перерыв в публичной деятельности. Глюкозе следует взять паузу в выступлениях и публичных мероприятиях. Это даст ей возможность восстановиться и переосмыслить своё поведение.

Профессиональная помощь. Обращение к психологу и прохождение курса реабилитации помогут справиться с зависимостью и восстановить психическое здоровье.

Заключение

«Глюкозе предстоит непростой путь восстановления репутации. Искренние извинения, объяснение произошедшего и работа над собой помогут смягчить негативное восприятие и вернуть доверие фанатов. Важно помнить, что честность и открытость – ключевые элементы в процессе выхода из кризиса. Общественное мнение может быть суровым, но искренность и желание измениться всегда ценятся», — резюмировала эксперт.