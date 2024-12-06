Лолита заявила, что вечеринка Ивлеевой стала для нее главным уроком 2024 года

Лолита заявила, что вечеринка Насти Ивлеевой стала для нее главным уроком 2024 года. Об этом сообщает The Voice.

В конце 2023 года Лолита стала гостьей «голой» вечеринки, последствия которой она исправляла почти 6 месяцев. Все это время певица нигде не выступала и терпела нападки россиян. По словам знаменитости, мероприятие Насти стало для нее кармическим уроком.

«Никаких больше вечеринок», — лаконично заявила она.

Артистка добавила, что не подводит итоги года и не загадывает желания. По мнению Лолиты, жизнь человека уже предначертана, и нет смысла пытаться что-то исправить.

«Желания на Новый год тоже никогда не писала. И всегда считаю, что Богу виднее. Поэтому я всегда говорю: «Как ты решишь, так и будет». Я давно не загадываю никаких желаний, я не пью шампанское, поэтому никогда не поджигала бумажки. Я вообще к этому никак не отношусь. Я считаю, что написано, то и должно быть», — высказалась знаменитость.

Ранее психолог Полина Богомолова заявила, что в райдере Лолиты прослеживаются ее комплексы. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Настасья Самбурская оказалась в черном списке артистов.