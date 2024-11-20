«Хочет чувствовать себя важной»: как райдер Лолиты характеризует ее личность

Особым пунктом в райдере Лолиты является меню, рекомендованное Пенсионным фондом России, куда входят сушки, молоко и пряники. По словам певицы, этим требованием она проверяет организаторов на добросовестность. Однако, с психологической точки зрения, пожелание Лолиты может быть истолковано как проявление других мотивов и качеств артистки. Психолог Полина Богомолова считает, что в райдере певицы прослеживаются ее комплексы и неуверенность в себе. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Во-первых, указывая конкретное меню, Лолита может контролировать окружающую среду и обеспечивать удовлетворение своих потребностей. Такое поведение может говорить о потребности в перфекционизме. Во-вторых, тот факт, что Лолита проверяет организаторов на честность, может быть попыткой замаскировать ее собственную неуверенность и страхи. Она, возможно, пытается убедить себя и других, что делает это по благородной причине, и не признает, что просто хочет чувствовать себя важной и уважаемой. Наконец, тот факт, что раньше ей требовалась машина с мигалками в салоне, может свидетельствовать о склонности к привлечению внимания. Такое поведение является попыткой компенсировать чувство неуверенности или низкую самооценку», — высказалась психолог.

Также Полина считает, что райдер Лолиты характеризует ее как простого человека с хорошим чувством юмора. Эксперт отметила, что певица не требует черную икру и другие изыски: райдер выглядит просто по сравнению с ее коллегами.