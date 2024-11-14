Лолита поздравила Орлову с 47-летием, напомнив о скандале с «голой» вечеринкой

Лолита поздравила Ольгу Орлову с 47-летием, напомнив о скандале с «голой» вечеринкой. Певица обратилась к коллеге в соцсети.

13 ноября Ольга Орлова отметила 47-летие. В этот день именинница получила поздравления от многих коллег, в том числе и от Лолиты. Певица записала Орловой ролик, в котором вспомнила о «голой» вечеринке, прошедшей в 2023 году. Тогда и Ольга, и Лолита посетили скандальное мероприятие и столкнулись с критикой. Знаменитость уверена, что у них с Ольгой много воспоминаний, но теперь она хочет встречаться только «на одетых вечеринках».

«Будем встречаться раз в сто лет на каких-нибудь одетых вечеринках. Нам будет что вспомнить. Я желаю тебе здоровья. Скорпионы — они же живучие, и пусть твоя живучесть распространяется на всех, кого ты любишь, чтобы ты была счастлива больше всех в этом мире», — высказалась певица.

Отметим, что Орлова решила отпраздновать 47-летие за границей. Она прилетела в Рим вместе с Ксенией Бородиной и ее избранником.

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