«Решила заняться собой»: Лада Дэнс готова вновь выйти замуж

Певица Лада Дэнс заявила о желании вновь выйти замуж. Артистка была в браке и пережила развод 22 года назад, и теперь, наконец, решила позволить себе вновь влюбляться в мужчин.

Лада рассказала Пятому каналу, что о новом замужестве задумалась, так как ее дети выросли. Долгое время именно из-за них и работы она не хотела начинать новые отношения, но теперь намерена заняться личной жизнью.

«Мама решила заняться собой опять. Нашей маме опять 18, знаете, как в той песне», - поделилась исполнительница.

Пока возлюбленного у Дэнс нет, но это вовсе не из-за завышенных требований певицы. По ее признанию, ей не важны ни возраст, ни профессия избранника. Главное — это доверие. Вот только если кто-то и привлечет ее внимание, то первый шаг она делать не будет.

«Потому что я леди, понимаете? Леди первой не звонит. Себя не предлагает… Всегда кто-то добивается моего сердца. Это нормальное состояние, я к нему уже привыкла», - отметила Лада.

Напомним, что мужем певицы был бизнесмен Павел Свирский. Дэнс рассказывала, что он неоднократно разбивал ей сердце, так как был неверен.

Ранее певица Анна Седокова намекнула на воссоединение с мужем Янисом Тиммой.