«Меня от него тошнит уже»: певица Лолита назвала главный пункт своего райдера

Певица Лолита заявила, что просит у организаторов концертов еду для пенсионеров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Обязательным пунктом в райдере Лолиты является меню, рекомендованное Пенсионным фондом России, куда входят сушки, молоко и пряники. По словам знаменитости, этим требованием она проверяет организаторов на добросовестность: если они готовы обеспечить все пожелания артиста, то не будут экономить на аппаратуре.

«У меня стоит самое главное — меню, рекомендованное Пенсионным фондом страны. Меня от него тошнит уже. Я вам честно скажу, если мне что-то надо, я куплю сама себе, но если я вижу пряники в гримерке — это означает, что человек уважает артиста и уважает зрителей», — высказалась знаменитость.

Лолита призналась, что многие артисты устраивают проверку для организаторов. Раньше в ее райдере была указана машина Ока с «мигалками».

Ранее Лолита рассказала, что «какая-то тетка с пропитым лицом» написала на нее донос. Подробности читайте в этой новости.

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