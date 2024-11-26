Александр Васильев назвал стоимость рекламы на Первом канале

Историк моды и телеведущий Александр Васильев раскрыл стоимость рекламы на Первом канале. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор».

По словам Васильева, реклама приносила «огромный доход» Первому каналу.

«Одна минута на Первом канале стоила в мою эпоху 60 тысяч евро (примерно 6 млн рублей по нынешнему курсу), а эти рекламные паузы были от трех до пяти минут. У нас было их три или четыре в программе», — поделился телеведущий.

Так, за один выпуск «Модного приговора», если верить словам историка моды, Первый канал зарабатывал порядка 80 млн рублей. Васильев уточнил, что не получал процент за то, что озвучивал рекламу в эфире.

Александр Васильев был ведущим передачи «Модный приговор» с 2009 года. После начала СВО передачу сняли с эфира. В апреле текущего года проект вернули в телеэфир. При этом Васильев покинул пост ведущего, а формат немного изменили. Место историка моды занял стилист Александр Рогов.

Ранее Александр Васильев объяснил, почему больше не будет вести «Модный приговор».