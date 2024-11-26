Директор Лолиты отреагировал на слухи об отмене ее концертов

В СМИ появилась информация, что певица Лолита Милявская отменила концерты в регионах после попытки срыва выступления в Ярославле. Администратор артистки опроверг эти слухи.

Новости об отмене концертов звезды оказались недостоверными. Исполнительница хита «На Титанике» активно гастролирует по городам России.

«Назвать бредом можем. Мы на гастролях. Никаких отмен нет», — сообщил газете «Ъ-Ярославль» администратор Милявской.

На сайте артистки указано, что 26 ноября она выступает в Челябинске, 27 ноября — в Екатеринбурге, а 4 декабря — в Рязани. Информации об отмене этих концертов нет.

Общественники пытались сорвать концерт звезды в Ярославле. Безопасность Лолите обеспечила полиция.

Напомним, в СМИ написали, что артистка якобы до конца года не собирается выезжать за пределы Москвы. Зато Лолита охотно принимает заказы в столице и готова выступить несколько раз за день. За свое выступление Милявская просит 4 млн рублей.