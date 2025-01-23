Лолита Милявская заявила, что размещает песни после консультации с астрологом. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица призналась, что уже 23 года консультируется с астрологом. Лолита полагается на мнение медиума и публикует хиты в те дни, которые ей советуют.

«Слушаю своего астролога 23 года и даже песни размещаю тогда, когда она говорит»,— высказалась знаменитость.

Как выяснилось, Филипп Киркоров тоже увлекается астрологией и даже сам составил натальные карты для детей.

«Если знаете точное время до минуты, когда вы родились, я могу прямо рассказать вашу жизнь. Но надо знать четко минуты. До минут. Я приблизительно знаю, что родился в 5 утра 30 апреля, но это приблизительно. Мама рассказывала. Но не совпадает кое-что», — заявил артист.

Также астрологией интересуется Дима Билан. В одно время он занимался ее изучением.

Ранее сообщалось, что Лолиту Милявскую убрали из популярного телешоу. Подробности читайте в этой новости.

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