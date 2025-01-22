Лолиту Милявскую убрали из популярного телешоу: известно, кто заменил певицу

Певица Наташа Королева не появится в кресле жюри в новом сезоне шоу «Суперстар» на НТВ. Как оказалось, место исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» займет Ирина Салтыкова.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в своем блоге кадрами с первого дня съемок музыкального проекта и рассказала о произошедших изменениях.

«Мы начали писать новый сезон Суперстар!» — объявила Кудрявцева, показав на видео сначала себя, а потом певца Стаса Пьеху.

Затем в кадр попала и Салтыкова, занявшая кресло Королевой.

«Ирчик!» — обратилась Лера к артистке.

При этом Салтыкова была явно недовольна тем, что ее снимает коллега без предупреждения. Певица попросила Кудрявцеву подождать, пока она спрячет очки.

После этого Кудрявцева сняла и четвертого бессменного члена жюри – Сергея Соседова.

Рассекретила Лера и ведущую шоу. В предыдущих сезонах в этой роли выступала Лолита Милявская, однако ее заменила Наташа Королева.

«Вот посмотрите – Королёва прекрасная стоит. Скоро. Будет офигенно, уверяю вас», — пообещала Лера.

Ирина Салтыкова была участницей одного из сезонов «Суперстар» и даже успела поскандалить с членами жюри. Она заявила, что Кудрявцева и Пьеха перегибают палку и вообще не судьи в ее глазах. Кроме того, исполнительница хита «Серые глаза» уверяла, что судьбу участников шоу решают сценаристы, а не жюри.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов довел до слез солистку группы «Вирус» Ольгу Лаки. Журналист заявил, что певица оставила его «на взводе». Артистка не смогла сдержать эмоций из-за резких слов и оценки члена жюри.