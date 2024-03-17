Лолита Милявская взяла на себя финансирование росписи храма в Мелитополе

Певица Лолита Лолита Милявская призналась, что помогает восстанавливать и расписывать небольшую часовню в городе Мелитополе Запорожской области. По словам оскандалившейся на «голой» вечеринке артистки, сейчас основной Храм во имя Георгия Победоносца стоит без росписи.

«Не склонна преувеличивать свою лепту, но я принимаю участие в росписи храма на новой российской территории — в Мелитополе. Он стоит уже много лет, и стоит без росписи, ибо находился на территории Украины, хотя был построен русской патриархией. Первый камень был освящен патриархом Всея Руси», - сказала Лолита в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Она подчеркнула, что именно в этот храм приходят принимать благословение российские солдаты и сотрудники МЧС.

«Художник, который будет расписывать храм, будет уже через две недели. Первый взнос я сделала в пятницу (15 марта)», - заключила Лолита.

Ранее вернувшаяся в медийное пространство после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская рассказала, что на самом деле происходило на мероприятии блогера Насти Ивлеевой. Певица назвала «арт-выставку», которая едва не разрушила ее карьеру, самой скучной тусовкой.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.