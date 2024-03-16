Лолита Милявская рассказала о роли Аллы Пугачевой в карьере певца SHAMAN

Вернувшаяся в медийное пространство после скандальной «голой» вечеринки Лолита Милявская выразила уверенность, что стартовой площадкой в карьере певца Ярослава Дронова (SHAMAN) стал телевизионный проект Аллы Пугачевой «Фактор А».

Лолита напомнила, что была в этом шоу членом жюри, поэтому лично наблюдала за становлением Дронова.

«Вообще-то с Аллой Борисовной мы в одном проекте SHAMAN пестовали, целовали в щечки, и это я его SHAMAN-ом назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: “Ты какой-то шаман”. И он мне говорит: Представляешь, откуда пошло?», — заявила исполнительница хита «На Титанике».

Как подчеркнула Лолита, за участие в шоу Ярослав получил денежную премию, которую потратил на свое образование.

По мнению Милявской, у SHAMANа хорошо получается исполнять патриотические песни, но она ждет от него любовную лирику, так как уже женщина в возрасте.

«Он искренний. У меня была возможность его наблюдать в течение месяца практически каждый день, а там уж все видно. За кулисами ты видишь, кто мерзота и кто играет, кто выйдет на сцену и корчит из себя, а за кулисами находиться невозможно, как будто запах стоит прямо от человека», — пояснила исполнительница в YouTube-шоу «Повесточка».

Ранее Лолита Милявская назвала «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, которая едва не разрушила ее карьеру, самой скучной тусовкой.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.