Лолита Милявская неожиданно призналась в беременности после выступления Кая Метова
Лолита Милявская сделала неожиданное признание после выступления Кая Метова.
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Кай Метов заставил сделать Лолиту Милявскую признание. Это произошло в эфире шоу «Суперстар» на телеканале НТВ.
Метов исполнил песню группы «А-Студио» «Улетаю». Выбор композиции удивил зрителей. Не менее интересным оказалось выступление артиста. Он хорошо исполнил хит, вызвав восторг у членов жюри.
Особенно сильные эмоции выразила певица Лолита Милявская.
«Я от твоего низа беременею. Мурашки по коже. Спасибо, что ты преодолеваешь страх выхода на сцену», — сказала она.
Исполнитель отметил, что посвятил номер своей возлюбленной, с которой он встречается уже шесть лет. Артист признался, что в отношениях становится более нежным, и его чувства отразились на выступлении.
Ранее Лолита Милявская перепела хит «На Титанике» с рэп-исполнительницей INSTASAMKA.
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