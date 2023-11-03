Певица Лолита Милявская публично поздравила особенную дочь с 25-летием. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

3 ноября дочь певицы Ева отметила 25-летие. В честь этого события звездная мама поделилась архивным видео с наследницей. На ролике Ева запечатлена у бассейна в купальнике и красной кепке. Девушка зажигательно исполнила хит Леонида Агутина «Ай-яй-яй». В конце видео Ева поинтересовалась мнением мамы о ее вокальных данных. Лолита поддержала наследницу и заявила, что она прошла «зрячее прослушивание».

Кроме того, исполнительница хита «На Титанике» трогательно обратилась к имениннице, посвятив ей пост. Милявская призналась в любви к дочке и пожелала ей здоровья.

«Моя девочка! Для кого-то у нас семейка открытая и своеобразная, но нам в ней хорошо и тепло. Лишь бы жить долго, чтобы оберегать тебя», — высказалась Лолита.

Напомним, что у наследницы певицы выявлен синдром Аспергера.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита планирует опустошить запасы элитного алкоголя в честь юбилея. Подробности смотрите в этой статье.