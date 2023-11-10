Лолита Милявская перепела хит «На Титанике» с рэп-исполнительницей INSTASAMKA

Певица Лолита Милявская перепела свой хит «На Титанике» с рэп-исполнительницей Дарьей Затеевой, известной под псевдонимом INSTASAMKA.

Песне, полюбившейся слушателям, уже более пяти лет, поэтому Лолита решила внести в нее современное звучание. В новой версии хита INSTASAMKA зачитала куплет и исполнила часть припева. При этом в некоторых строчках композиции рэперша изменила слова.

«В моей голове бренды. Со мной Лолита, она в Fendi. На фите две легенды. В этом клипе за деньги. Моя яхта не Титаник. Мой муж богатый как нефтяник», — приводит портал «Первый женский» строчки из песни.

Поклонники Лолиты Милявской уже раскритиковали артистку за дуэт с INSTASAMKA. Они посчитали, что молодая исполнительница просто испортила знаменитый хит.

Ранее мы писали, что Дарья Зотеева, известная под псевдонимом INSTASAMKA, призналась, что родилась в маленьком городе в Тюменской области и не исключила, что когда-нибудь поставит себе памятник в родном Тобольске. За эти слова ее высмеяли в соцсети и предложили установить монумент на местном кладбище.