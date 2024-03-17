Лолита Милявская нашла оправдание скандальным высказываниям Аллы Пугачевой

Вернувшаяся в медийное пространство после «голой» вечеринки певица Лолита Милявская выступила в защиту уехавшей из России 74-летней Аллы Пугачевой. Исполнительница хита «На Титанике» нашла оправдание скандальным высказываниям Примадонны в адрес коллег по шоу-бизнесу.

«Она на пенсии очень давно. Мне кажется, не было бы такой ситуации, если бы не начали на нее нападать, оскорблять. Насколько я помню, Алла Борисовна не начала сразу вмешиваться пока не начались оскорбления детей, что-то такое», — заявила Лолита в YouTube-шоу «Повесточка».

Она выразила уверенность, что Пугачева предпочитала отмалчиваться, но когда дело коснулось ее семьи, то решила высказаться. Кроме того, Лолита призналась, что Алла Борисовна помогла ей практически заново начать карьеру, когда в 40 лет она начала петь и выступать сольно.

Напомним, Пугачева резко отреагировала на слова певца Стаса Михайлова, который высказал мнение, что звездные эмигранты приползут на коленях домой. При этом он не назвал конкретных имен. Певица внезапно оскорбила коллегу по сцене и заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».

Ранее Милявская выразила уверенность, что стартовой площадкой в карьере певца Ярослава Дронова стал телевизионный проект Аллы Пугачевой «Фактор А». Она также заверила, что является автором псевдонима SHAMAN.

О том, с какими последствиями столкнулась Лолита из-за скандала, а также о ее жизни после него — читайте по ссылке.