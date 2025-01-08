Лолита Милявская готовится выйти замуж за миллиардера

Певица Лолита Милявская заявила, что ищет жениха-миллиардера на сайте знакомств. Артистка рассказала о намерении выйти замуж в соцсети.

После совместных кадров с Игорем Гуляевым в Дубае артистку заподозрили в романе с модельером. Однако, выйдя на связь, Лолита опровергла подобные слухи. Милявская не отрицает, что готова вновь выйти замуж, но не за модельера, а за миллиардера. В качестве примера она привела Руперта Мердока, который скоро отметит 94-летие.

«Скромная и гениальная женщина ищет себе мужа», — заявила знаменитость.

Как выяснилось, артистка решила найти возлюбленного на сайте знакомств. Лолита надеется, что сможет привлечь внимание влиятельного мужчины.

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