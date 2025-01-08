Певица Алсу рассказала, кто помог ей справиться с разводом

Певица Алсу призналась, что обращалась к психологу из-за развода с Яном Абрамовым. Артистка рассказала о помощи специалиста в подкасте «ВКАТИТ».

Алсу не скрывает, что решение о разводе далось ей тяжело. Певица пришла к психологу в потерянном состоянии, а он, в свою очередь, открыл в ней новые стороны личности, о которых она «даже не подозревала».

«Я просто скажу, что я пришла к психологу с запросом не «помогите мне развестись», а я пришла просто какая-то потерянная, в непонятном состоянии. Я не знала, что мне делать, и вот психолог мне помог обрести уважение к себе, любовь к себе. И когда я почувствовала нутром это состояние, тогда решения и желания стали абсолютно естественно приходить», — высказалась знаменитость.

По словам Алсу, 2024 год стал для нее не простым, но счастливым. В браке ей не хватало уверенности в себе, теперь же певица не сомневается в своих силах. Артистка обрела новые цели и «понимание жизни».

«Вот честно, я всегда себя считала неуверенной, зависимой от обстоятельств и людей, а сегодня я себя чувствую абсолютно сильной, независимой, счастливой, знающий, чего я хочу, чего не хочу. У меня есть цели, желания. У меня есть понимание этой жизни», — резюмировала артистка.

Ранее 41-летняя певица Алсу показала редкое фото с отцом в его день рождения. Подробности читайте в этой новости.