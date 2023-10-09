«Лиза постоянно в дороге»: Боярский эмоционально рассказал о разводе дочери

Михаил Боярский ответил на сообщения о разводе дочери с Максимом Матвеевым. Певец поделился откровением в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Елизавету Боярскую и Максима Матвеева уже давно подозревают в разводе. Правда, сама звездная пара никак не реагирует на подобные слухи. Как оказалось, на это есть причины.

В беседе с журналистами Боярский признался, что у его дочери нет проблем в отношениях. Несмотря на то, что артистка много работает, она «очень дорожит семьей».

«Лиза постоянно в дороге, в разъездах. Она снимается вместе с супругом», — высказался Михаил.

При этом певец отметил: многие на месте дочери оставили бы карьеру ради семьи. И это, по его мнению, было бы правильно. Однако сама Елизавета придерживается иных взглядов.

«Многие судьбы детей были искажены из-за выбора родителей, посвятивших себя кино», — резюмировал Боярский.

Ранее мы писали о том, что 37-летняя актриса Елизавета Боярская впервые за два года вышла в свет без мужа. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 54-летний продюсер Иосиф Пригожин не может связаться с живущей в Израиле семьей.