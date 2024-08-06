«Лишнего билетика не будет?»: Алла Пугачева высказалась о возвращении в Россию

75-летняя певица Алла Пугачева высмеяла новости о своем возвращении в Россию. Артистка отреагировала на слухи в соцсети.

В августе 2024 года в СМИ появилась новость о возвращении Пугачевой в РФ. Сообщалось, что певица планирует дать концерт и уладить проблемы мужа. Узнав о слухах, знаменитость с юмором на них отреагировала. Она опубликовала скриншот новости и написала: «Надо же, а я и не знала об этом! Лишнего билетика не будет?». Тем самым Пугачева опровергла сообщения о приезде.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала певицу Аллу Пугачеву вернуться в Россию. Волочкова считает, что Пугачевой в России будет лучше, чем на Западе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Госдуме резко отозвались о возможном концерте Пугачевой в России.