«Допускать нельзя»: в Госдуме резко отозвались о возможном концерте Пугачевой в России

В Сети появились слухи, что Алла Пугачева даст большой сольный концерт в России до конца года. Муж Примадонны Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) назвал эти новости «выдумкой». Не заставила себя ждать и реакция представителей Госдумы. Депутат Александр Толмачев считает, что нельзя допустить выступление певицы в России.

Толмачев уверен: Примадонна просто хочет заработать на россиянах, а после она улетит обратно за границу, где продолжит поливать грязью соотечественников. Однако, по мнению депутата, кормить артистку должна ее новая Родина.

«Концерты Пугачëвой могут стать прецедентом, допускать которого нельзя. Потому что наши люди отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью в запрещëнном Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) или отправит деньги врагам», — цитирует депутата NEWS.ru.

Он привел в пример многих уехавших из России звезд, которые покинули страну в начале СВО. Теперь же артисты пытаются собрать с поклонников деньги на роскошную жизнь. И лучший способ — подзаработать на россиянах, поскольку иностранцам они вряд ли нужны, отметил Толмачев.

Парламентарий заключил, что выступает резко против концертов и заработка в России тех, кто публично поливает грязью свою родную страну и народ.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призвала Примадонну вернуться в Россию. Знаменитость обратилась к певице в личном блоге.

*(признан иноагентом на территории РФ)