Лишенный гражданства РФ Дмитрий Романов прописан в квартире Руслана Белого*

Лишенный гражданства РФ Дмитрий Романов прописан в московской квартире Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ), который помогал ему получить российский паспорт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, элитная жилплощадь находится на улице Народного Ополчения. В ней прописаны супруга, бабушка и дальняя родственница Белого*, а также Романов. В 2022 году Романов уехал из России в Европу, но из жилья не выписался. Помимо того, у него есть недвижимость в Одессе на Арнаутской улице.

Напомним, что Дмитрию запретили въезд на территорию РФ и лишили гражданства.

Ранее сообщалось, что Белый* ликвидировал бизнес в России. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ