Данила Козловский выступит в Москве со спектаклем после двухлетнего перерыва

Актер Данила Козловский сообщил, что представит свой моноспектакль в Москве. Подобную новость подтвердила пресс-служба Театра Эстрады.

В 2024 году Данила Козловский представил моноспектакль на Кипре. После этого он гастролировал с ним по странам Европы и Азии. Теперь стало известно, что актер покажет свою постановку и в России. Премьера пройдет 20 июня в Театре Эстрады. Основу шоу составляют песни Фрэнка Синатры.

««Frank» — это не только имя легендарного исполнителя великих песен, но еще и английское слово, которое в переводе означает «откровенный», «искренний». Именно таким предстает перед зрителем Данила Козловский», — сказали организаторы мероприятия.

К слову, на шоу Козловского была и Алла Пугачева. В июне прошлого года певица опубликовала фото с актером, которое подписала: «Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский».

Напомним, актер не выступал в России два года из-за обвинений в дискредитации ВС РФ.

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