Комик Руслан Белый* ликвидировал свой бизнес в России

Комик Руслан Белый* (признан иногаентом на территории РФ) ликвидировал свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

По данным канала, комик сам попросил закрыть его бизнес в России — соответствующее заявление он подал в налоговую. 26 марта ИП Белого* прекратило существование.

Сообщается, что на ИП Руслана Белого* был оформлен товарный знак, исключительные права на который действуют до июня 2030 года.

Напомним, Руслан Белый* после февраля 2022 года уехал сначала в Турцию, а затем в Испанию, где он сейчас живет вместе со своей семьей. Он рассказывал о планах получить испанское гражданство.

Ранее мы писали о том, что бизнес Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) в России терпит убытки на десятки тысяч рублей.

*признан иноагентом на территории РФ.