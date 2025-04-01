Комик Руслан Белый* ликвидировал свой бизнес в России
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Комик Руслан Белый* (признан иногаентом на территории РФ) ликвидировал свой бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.
По данным канала, комик сам попросил закрыть его бизнес в России — соответствующее заявление он подал в налоговую. 26 марта ИП Белого* прекратило существование.
Сообщается, что на ИП Руслана Белого* был оформлен товарный знак, исключительные права на который действуют до июня 2030 года.
Напомним, Руслан Белый* после февраля 2022 года уехал сначала в Турцию, а затем в Испанию, где он сейчас живет вместе со своей семьей. Он рассказывал о планах получить испанское гражданство.
Ранее мы писали о том, что бизнес Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) в России терпит убытки на десятки тысяч рублей.
*признан иноагентом на территории РФ.