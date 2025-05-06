Лишь бы кормил и обеспечивал: разведенная Вера Брежнева ищет мужа среди поклонников

Певица Вера Брежнева призналась, что ищет узбекского принца после развода с Константином Меладзе. Ее слова приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Весной 2025 года у Брежневой состоялся концерт в Алматы. Выйдя на сцену к поклонникам, артистка не только исполнила свои хиты, но и заговорила о личной жизни. По словам Веры, после развода она не отчаялась обрести счастье. Прямо на концерте певица объявила, что ищет узбекского принца, за которым готова отправиться в Бухару.

«У меня старшей дочке 24 года, младшей — 15, и у меня все еще есть надежда выйти замуж за принца, поэтому я ищу узбекского принца. Где ты? Покажись! Единственный нюанс — я много ем, но я и хорошо зарабатываю», — высказалась знаменитость.

Вера добавила, что не является примерной хозяйкой и не любит готовить.

Напомним, Брежнева объявила о разводе с Меладзе в 2023 году.

Ранее певица Вера Брежнева во время концерта в Алматы получила предложение выйти замуж. Подробности читайте в этой новости.

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