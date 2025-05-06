Бывший бойфренд Агаты Муцениеце отреагировал на ее помолвку: узнал о событии из соцсетей

Бывший возлюбленный актрисы Агаты Муцениеце Иван Чуйков вышел на связь после новостей о ее помолвке. О событии в жизни экс-избранницы актер узнал из социальных сетей и порадовался за нее.

Агата и Иван состояли в отношениях несколько месяцев в 2024 году. Они выходили вместе в свет, проводили время за пределами камер, и Чуйков даже был знаком с детьми артистки. Однако роман так и не перерос во что-то серьезное. Актеры признавались, что расстались на дружеской ноте.

После разрыва с Иваном Муцениеце встретила Петра Дрангу. Их отношения долгое время считали пиаром, но на майских праздниках музыкант неожиданно сделал актрисе предложение руки и сердца, и она ответила «да». О переменах в личной жизни, как оказалось, Агата Чуйкову не рассказала, поэтому новости он узнал, как и все, увидев фото в профиле бывшей.

«С Агатой мы остались в очень дружеских, очень близких, доверительных, уважительных отношениях. Я считаю, что Агата и Петр очень подходят друг другу, дополняют друг друга. Гармоничная пара. Самое главное, что они оба счастливы в этих отношениях», - поделился Чуйков с Voice.

Отметим, что пока неизвестно, когда пройдет свадьба Агаты и Петра. Пока актрисе не до этого, так как она продолжает судиться с бывшим мужем Павлом Прилучным. Сын экс-супругов по-прежнему живет с отцом и не общается с мамой.

Ранее Ксения Собчак высказалась о помолвке Агаты Муцениеце и Петра Дранги.