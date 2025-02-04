«Ликуйте»: столкнувшаяся с критикой Загитова решилась на изменения во внешности

22-летняя фигуристка Алина Загитова убрала филлеры из губ после критики внешности. Спортсменка показала честное фото после процедуры в соцсети.

В конце 2024 года Загитова призналась, что увеличила губы, после чего столкнулась с критикой. Россияне писали, что фигуристка стала выглядеть неестественно, и просили ее вернуться к природной красоте. Алина прислушалась к мнению поклонников. Она приехала в клинику, где ей убрали филлеры из губ.

По словам спортсменки, конечный результат будет виден через несколько дней. Пока из-за отека ее губы стали еще больше.

«Друзья, я приехала домой. Не пугаемся моего вида, врачи сказали, что отек будет в течение двух-трех дней. Да, этот день настал! Ликуйте, дорогие друзья, я решила убрать все филлеры из губ!» — высказалась знаменитость.

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