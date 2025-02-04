«Все не так страшно»: 41-летняя Настя Крайнова заморозила яйцеклетки

Певица Настя Крайнова всерьез задумалась о материнстве. Оказалось, что 41-летняя артистка заморозила яйцеклетки, чтобы, как придет время, у нее мог родиться ребенок.

По словам Крайновой, заморозка яйцеклеток — уже привычная процедура для многих звезд и отечественного, и зарубежного шоу-бизнеса. Поэтому и она решилась это сделать.

«По деньгам — нормально. Гормональная процедура — ерунда. Все зависит от того, какие у тебя показатели по гормонам. Все не так страшно. Все зависит от женщины, от возраста. Все индивидуально», - рассказала Настя в «ШБ-шоу».

К слову, недавно певица пережила расставание. Причем разошлась она с возлюбленным не очень хорошо. Мужчина бросил Крайнову, написав сообщение. Впрочем, артистка предпочла сильно не расстраиваться и углубилась в работу. Сейчас она активно выступает, участвует в съемках телевизионных шоу.

Ранее Настя Крайнова заявила, что группу «Тутси» задевают ее гонорары и популярность.