Лидеру «Руки Вверх!» Сергею Жукову запретили торговать семечками

Лидеру группы «Руки Вверх!» и бизнесмену Сергею Жукову не удастся реализовывать семечки под торговым знаком «Венечкины семечки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, коллектив «Руки Вверх!» решил попробовать зарегистрировать очередной торговый знак. Тем не менее продукции не удалось пройти экспертизу Роспатента.

Стоит отметить, что в феврале счета ресторана Сергея Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму были заблокированы ФНС. Заведение накопило долг в размере 35 тысяч рублей за неоплаченные штрафы, аренду, водоснабжение и электроэнергию. Уточняется, что ресторан начал свою работу в 2019 году.

Ранее Сергей Жуков заявил, что заводит детей не ради места на парковке. В то же время артист отметил, что знает о праве детей из многодетных семей на бесплатные обеды в школах и занятия в спортивных секциях.

Также Жуков вспомнил об атмосфере концертов 90-х.