«Поднимали автобус»: Сергей Жуков вспомнил о фанатах 90-х годов

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал об атмосфере концертов 90-х. Об этом сообщает NEWS.ru.

Музыкант вспомнил о том, что в 90-е большого выбора среди гастролирующих по городам России артистов не было. Поэтому визит поп-группы в город-миллионник был особым событием для местных жителей.

«Сейчас мы настолько избалованные люди. Сто концертов в неделю можно выбрать. А раньше в Воронеж, в Екатеринбург или в Пермь приезжают „Руки Вверх!“ и все. Весь город, все 200 тысяч человек приходят», — рассказал он.

Причем поведение фанатов по словам Жукова, тоже изменилось — если в 90-х музыкантов буквально носили на руках, то сейчас такого уже не будет.

«У нас была история. Фанаты поднимали автобус и несли его. А мы орали, потому что если бы он завалился… Это страшно. Но такого уже не будет. Никто не будет таскать кого-нибудь из рэперов или бежать за ним по стадиону, чтобы поцеловать», — объяснил Жуков.

Ранее мы писали о том, что налоговая арестовала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму из-за штрафов и долгов.