Лидера группы «2rbina 2rista» арестовали за пропаганду нацистской атрибутики

Лидера группы «2rbina 2rista» Раниса Гайсина отправили под арест на 10 суток и назначили штраф за пропаганду нацистской атрибутики. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Исполнителя признали виновным в нарушении ч. 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций...»). Уточняется, что прокуратура нашла в песнях артиста некоторую экстремистскую символику, его композиции были в открытом доступе.

Стоит отметить, что несколько дней назад Гайсина оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о пропаганде наркотиков. В начале июня музыкант со своей группой закончил концертный тур по России.

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