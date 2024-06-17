Суд взыскал с Александра Розенбаума 386 тысяч рублей за неуплату счетов

Завершился судебный процесс между певцом Александром Розенбаумом и АО «Невский Экологический Оператор». С артиста взыскали 386 тыс. рублей за неуплату счетов за электроснабжение.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, в суд поступило несколько исков против Розенбаума – сначала на 302 тыс. 281 рубль, затем – на 84 тыс. 66 рублей.

Суды шли несколько месяцев. В итоге Арбитражный суд Санкт-Петербурга вынес решение, встав на сторону истца, и взыскал 386 тыс.

Отмечается, что Розенбаум владеет сетью кафе в Петербурге. Певец занимается ресторанным бизнесом много лет.

Ранее сообщалось, что продюсер Яна Рудковская захотела взыскать с 13-летней фигуристки 1,9 млн рублей. Это решение связано с уходом спортсменки из академии ее мужа, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в команду тренера Этери Тутберидзе.