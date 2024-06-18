Актер из «Слова пацана» частично признал вину по делу об убийстве бизнесмена

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергей Базанов частично признал вину в разбое, но опроверг обвинение в убийстве бизнесмена организованной группой, совершенного 12 лет назад. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурант дела заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Источник издания отметил, что Базанов и другой фигурант уголовного дела признали вину в разбое, но отрицают свою причастность к убийству.

«С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — пояснил собеседник агентства.

Однако один из обвиняемых уже дал признательные показания против Базанова. Он утверждает, что именно актер был организатором убийства бизнесмена.

По уголовному делу также арестован и четвертый фигурант, говорит инсайдер.

Как уже сообщалось ранее, убийство было совершено в 2011 году. Тогда банда, состоящая из четырех человек, напала на бизнесмена с целью ограбления – при себе у него было 900 тысяч долларов наличными. Однако предприниматель оказал сопротивление, поэтому его ранили в голову из пистолета. После случившегося его доставили в больницу, но вскоре он скончался.

На протяжении 12 лет дело оставалось нераскрытым. Но после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» появились новые данные, и все материалы были подняты вновь. Один из свидетелей узнал подозреваемого в проекте, там он сыграл эпизодическую роль. А после опознали его и другие очевидцы тех событий. Однако актер не признавал свою вину в убийстве.