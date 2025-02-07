Лидер Uma2rmaH раскрыл подарок на день рождения от Умы Турман

Лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский рассказал, какой подарок получил от американской актрисы Умы Турман на день рождения. Об этом заявил в YouTube-шоу «Сама Меньшова».

Кристовский признался, что однажды его приятель захотел сделать ему подарок на день рождения и для этого попытался связаться с артисткой через ее родственников. Несмотря на то, что добраться до нее было очень трудно, выйти на голливудскую знаменитость все-таки получилось, и она даже передала Кристовскому подарок в виде традиционных пельменей.

«Он ее так допек, что она записала мне поздравление, слепила пельмешки буддиcтские, которые они лепят друг другу. И видеопоздравление он поставил мне на экране на глазах у изумленных гостей», - высказался артист.

Кроме того, исполнитель рассказал, что представители Турман просили никуда не выкладывать это видео, поэтому музыканты им не делятся.

Ранее Владимир Кристовский из Uma2rman рассказал, как устроился сторожем в морг.

Также сообщалось, что Кристовский из Uma2rman приобрел дом рядом с бывшей женой после развода.