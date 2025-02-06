«Поселился практически за забором»: лидер «Uma2rman» купил дом рядом с бывшей женой после развода

В 2013 году вокалист «Uma2rman» Владимир Кристовский женился во второй раз на сотруднице своей пиар-команды Ольге Пилевской. Супруга родила ему двоих детей — сына Федора и дочь Тею. Артист принял решение после развода выбрал дом по соседству с бывшей женой, чтобы чаще видеться с дочерями от первого брака.

Первая жена музыканта Валерия Римская родила в браке с ним четырех девочек — Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. По словам артиста, со временем чувства к супруге пропали, и он не мог ее обманывать. Владимиру пришлось сделать выбор.

«Но как уйти от женщины и не уйти от детей? Это трудная задача, большой стресс для всех участников, особенно для женщин. Я поселился рядом со своими детьми, практически за забором», — рассказал он в интервью с Юлией Меньшовой.

Исполнитель хита «Прасковья» был вынужден купить дом неподалеку от семьи ради детей. Это помогло артисту быть постоянно доступным для детей. Он рад, что Ольге и Валерии хватило мудрости не развивать конфликт, а спокойно принять ситуацию.

Музыкант отмечает, что дочери от первого брака хорошо приняли новую супругу и даже с ней подружились. Наследницы с удовольствием нянчатся с младшим братом и сестрой.

Ранее Владимир Кристовский записал песню с 17-летней дочерью Умой. Подписчики музыканта высоко оценили его новую работу и высказали множество комплиментов девушке.