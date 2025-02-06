«Потрясающая работа»: Кристовский из Uma2rman рассказал, как устроился сторожем в морг

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский рассказал о том, как работал сторожем в морге. Певец стал гостем Rutube-шоу «Сама Меньшова».

Исполнитель хита «Проститься» поделился, что сменил несколько профессий в своей жизни. После неудач в бизнесе он пел и играл на гитаре в столовой, а потом стал сторожем. Выбрал он для охраны необычное место – морг.

«Это была потрясающая работа. Я уверен, что людям творческих профессий нужно это испытать», — признался артист.

Кристовский работал в морге всего полтора месяца, но даже за это время «стал философом». Он вспомнил, что этот опыт оставил у него сильное впечатление.

«[На этой работе] ты задумываешься обо всем, где-то перестаешь быть инфантильным. Когда ты видишь похожего на себя парня с маленьким разрезом от ножа, то это очень быстро приводит мозги в порядок», — рассказал Владимир.

Ранее Кристовский признался, что живет рядом со своей бывшей женой. После свадьбы он приобрел жилье, чтобы быть рядом с детьми. Нынешнюю супругу это не смущает.