Родственники Добрынина унаследуют от композитора семизначный долг

Композитор Вячеслав Добрынин умер 1 октября в результате сердечной недостаточности. До этого он перенес третий инсульт. Сегодня выяснилось, что родственникам легенды советской эстрады придется оплатить миллионный долг, чтобы получить его наследство.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, на следующий день после смерти народного артиста его ИП прекратил деятельность. Но спустя два месяца налоговая начислила на имя Добрынина имущественный долг за 2023 год, составивший более 1 млн рублей.

Из-за этого, как только родственники усопшего вступят в наследство, они получат все долги композитора по транспортному и земельному налогам, а также налог на имущество.

Похороны Вячеслава Добрынина прошли 4 октября на Троекуровском кладбище. Проститься с композитором решили многие звезды, в том числе и Алла Пугачева. Уехавшая из РФ артистка не присутствовала на траурном мероприятии в Москве, но зато прислала венок в память об артисте. Он был украшен черной лентой с подписью: «Навсегда в моей душе. Алла Пугачева».

Ранее Илона Броневицкая объяснила, почему Добрынин не хотел знакомиться с внебрачным сыном. При жизни артист не общался с наследником.