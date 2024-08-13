Лидер «Коррозии металла» Троицкий сообщил о своем задержании в Новороссийске

Лидер «Коррозии металла» Сергей Троицкий сообщил о своем задержании в Новороссийске. Об этом информирует Telegram-канал RTVI.

В беседе с журналистами музыкант сообщил о задержании из-за фальшивых денег. Также он утверждает, что находится в больнице с сотрясением мозга. При этом Сергей не стал раскрывать детали произошедшего.

Известно, что 10 августа в Новороссийске состоялось его выступление с проектом «Паук Оркестр».

В конце апреля 2024 года участников музыкального коллектива задержали в Нижнем Новгороде за сомнительный принт на футболках.

Ранее сообщалось, что группа «Коррозия металла» после облавы согласна выступать за полмиллиона рублей. Подробности читайте в этой новости.

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