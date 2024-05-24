Группа «Коррозия металла» возобновила выступления после рейда силовиков: какую цену запросили артисты

Группа «Коррозия металла» возобновила выступления после скандала на концерте в Нижнем Новгороде. Напомним, что в конце апреля силовики в масках прервали мероприятие музыкантов. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, несмотря на рейд, группа продолжила выступать, но теперь делает это только на корпоративах за 500 тысяч рублей. За это они обещают устроить на сцене «треш, угар» и многое другое.

Солист «Коррозии» говорил, что они поставили на паузу творчество. Но коллектив согласен выступить перед желающими. Правда, нужно внести предоплату в размере 21 тыс. рублей. Они объясняют это тем, что «артисты водку с заказчиками ещё не пили, щи из одной миски не хлебали», поэтому якобы нужен аванс.

Напомним, что Нижегородский районный суд приговорил двоих гитаристов «Коррозии металла» к штрафам за демонстрацию нацистской символики. Аналогичное решение суд принял в отношении солиста метал-группы Сергея Паука Троицкого.

Сами звезды заявляли, что демонстрировали символы, которые «не являются запрещенными». Солиста оштрафовали на тысячу рублей. Но СМИ выяснили, что к этому он еще и должен налоговой около 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что барабанщик «Коррозии металла» не впадал в кому после рейда силовиков. Троицкий сообщил о коме одного из участников коллектива. Оказалось, что это было сделано для привлечения внимания к действиям силовиков, сорвавших концерт.